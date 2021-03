Coronavirus, 18.756 nuovi casi e 551 decessi in 24 ore - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Balzo dei nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo il Bollettino del Ministero della Salute, i nuovi contagiati sono 18.756 contro i 13.846 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 335.189, numero che fa crollare l’indice di positività al 5,5%. Significativa crescita dei decessi, 551 (ieri erano stati 386). I guariti sono 20.601 e gli attuali positivi calano di 2.413 unità, attestandosi a 560.654.

Non si ferma la crescita costante dei ricoveri nei reparti ordinari: sono 28.428 (+379). Così pure nelle terapie intensive, dove con 3.546 ricoverati si registra un saldo complessivo in crescita di 36 degenti con un elevato numero di nuovi ingressi: 317. In isolamento domiciliare vi sono 526.680 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (3.643), seguita da Piemonte (2.080) e Veneto (1.966). Hanno superato i 1000 casi anche Emilia-Romagna, Campania, Lazio, Toscana, Puglia.

(ITALPRESS).