Coronavirus, 17.938 nuovi casi e 484 decessi in 24 ore - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 17.938 i nuovi casi di Coronavirus, secondo i dati del Ministero della Salute, a fronte di 152.697 tamponi effettuati. I decessi, invece, sono 484 per un totale di 64.520 vittime da inizio emergenza. Con quelle di oggi diventano 1.843.712 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 24.215.726 i tamponi complessivi effettuati. Attualmente i positivi in Italia sono 686.031 mentre sono 655.138 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 27.735 di cui 3.158 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.093.161, con un incremento di 16.270 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (4.902), seguita da Lombardia (2.335), Emilia Romagna (1.940), Lazio (1.339) e Campania (1.219).

