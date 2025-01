Cori, donato Neurotablet da 'Azzurro per l’ospedale' - Tuttoggi.info

Un Neurotablet per la rieducazione cognitiva dei pazienti affetti da ictus. In questo consiste l’ultima donazione che l’associazione Azzurro per l’ospedale ha effettuato al Cori (Centro ospedaliero di riabilitazione intensiva) di Passignano sul Trasimeno.

Il Neurotablet contiene 30 esercizi differenti, con livelli di difficoltà ampiamente personalizzabili e subito pronti all’uso, divisi in: attenzione, memoria, percezione, funzioni esecutive e linguaggio, più un set specifico di esercizi per il Neglect (disturbo attentivo che si manifesta più frequentemente in pazienti con lesione emisferica destra e conseguente paralisi della parte sinistra del corpo).

Gli esercizi si adattano in automatico in base alle caratteristiche impostate dal terapista e alle prestazioni del paziente, fornendo un training di intensità sempre personalizzabile (da molto facile a molto difficile). Si possono impostare tempi di reazione (tipo e numerosità di stimoli), profili personalizzati e molti altri parametri che cambiano di esercizio in esercizio.

Tra gli aspetti positivi sul suo utilizzo ci sono: il feedback degli errori fatti viene dato dal tablet (accettato meglio di quando dato da una persona); la possibilità di uso in autonomia con il familiare o sotto supervisione del personale (ad esempio in reparto o in palestra); l’aumento dei tempi riabilitativi; la componente ludica, in quanto è giocoso e divertente; l’uso del tablet anche come dispositivo in sé.

La cerimonia di consegna del Neurotablet è avvenuta ieri (16 gennaio) nella sala Mancini del Cori, alla presenza di Teresa Tedesco, direttore Presidio Ospedaliero Unificato dell’Usl Umbria 1, Maurizio Massucci, direttore del Cori, Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno, Maida Pippi, presidente di Azzurro per l’ospedale, dei logopedisti e fisioterapisti del Cori.

“Ringraziamo Azzurro per l’ospedale per il continuo supporto alla nostra struttura. Alcuni mesi fa ci aveva donato vari ausili ed attrezzature che ci hanno permesso di migliorare la qualità dell’offerta riabilitativa del Cori. Con l’arrivo del Neurotablet abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti. Il sostegno delle associazioni per noi è fondamentale, grazie”, hanno dichiarato i dottori Tedesco e Massucci durante la cerimonia.