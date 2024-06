Corea Nord-Russia, accordo tra Kim e Putin: cosa prevede l'intesa - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Kim Jong Un e Vladimir Putin firmano un accordo tra Corea del Nord e Russia. L’intesa consolida un legame che si è rafforzato dal settembre 2023, quando Kim si è recato in Russia. La Corea del Nord da mesi fornisce armi a Mosca, in particolare artiglieria, e ha un ruolo rilevante nella strategia militare elaborata dalle forze armate russe nella guerra in contro da oltre 2 anni con l’Ucraina.

Il documento, siglato oggi durante la visita di Putin a Pyongyang, prevede “l’assistenza reciproca nel caso in cui uno dei due Paesi venga attaccato”. Il presidente russo ha garantito che Mosca e Pyongyang si daranno pieno sostegno reciproco come veri amici e buoni vicini.

Kim Jong-un dal canto suo ha definito la Russia ”l’amico e alleato più onesto” della Corea del Nord e Putin ”il più caro amico del popolo coreano” nel corso della conferenza stampa con Putin. E ha dichiarato che ”in questo momento, in cui il mondo intero presta molta attenzione a Pyongyang, sono insieme ai compagni russi, che sono i nostri amici più onesti, in questa sala delle cerimonie”.

Kim Jong-un ha, quindi, notato che il ”potentissimo accordo” firmato tra la Russia e la Corea del Nord non sarebbe stato possibile senza la ”eccezionale lungimiranza” e la determinazione di Putin, che è ”l’amico più caro del popolo coreano”.