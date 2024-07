Cordoglio nel mondo venatorio per la morte, dopo una lunga malattia, di Giancarlo Di Cicco Pucci, storico dirigente di ArciCaccia Spoleto e appassionato cacciatore.

Una passione, e una conseguente disponibilità per la crescita e le attività dell’associazione, per la quale molti lo ricordano, a Spoleto e in Umbria, manifestando il proprio cordoglio alla famiglia, molto conosciuta in città.