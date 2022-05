Corciano, inaugurata residenza per anziani "Anni d'Argento" - Tuttoggi

A Corciano, in Villa Pasteur, è stata inaugurato la residenza per anziani "Anni d'Argento" alla presenza delle autorità civili e religiose

Per i 10 anni di attività una nuova sede come regalo decisamente speciale, per la gioia di 15 anziani accolti e sostenuti all’insegna della socialità e dell’assistenza. Accade a Corciano dove venerdì è stata inaugurata la nuova sede della Residenza servita per anziani “Anni d’Argento”, gestita dalla cooperativa sociale Nuova Dimensione di Perugia, che aderisce a Confcooperative Umbria.

Villa Pasteur luogo ideale

Camere singole, spazi comuni, sale per lo svago e una posizione strategica per raggiungere facilmente svariati tipi di servizi, dal Distretto sanitario, agli adiacenti centri commerciali o di intrattenimento (Quasar e Gherlinda): Villa Pasteur, messa a disposizione dall’imprenditore Alessandro Giombini, rappresenta dunque la casa ideale per persone autosufficienti, che tuttavia non hanno la possibilità di vivere da sole e piuttosto possono godere dell’opera di oltre dieci operatori della cooperativa. Nuova Dimensione, infatti, svolge la propria attività nel settore socio-sanitario, assistenziale ed educativo dal 1981, attualmente vanta 178 soci e può contare su una forza lavoro complessiva di 259 unità, di cui l’80% è rappresentato da donne.