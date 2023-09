Corciano Futura Odv, nasce l'associazione di volontariato cittadino: Marcucci presidente - Tuttoggi.info

Corciano Futura, atto costitutivo e statuto della nuova associazione nata dal progetto politico, diventato un'associazione

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la Biblioteca Comunale G. Rodari di San Mariano di Corciano l’assise pubblica costituente di “Corciano Futura Odv”, un’associazione che parte dal basso e che ha scelto come “mission” l’ascolto, per dare poi voce alle idee, piuttosto che alle ideologie. L’associazione di volontariato cittadino nasce dalla lista civica ‘Corciano Futura’ nata in occasione delle amministrative di Corciano, “Cambiamo abito – si legge nella nota stampa di presentazione dell’associazione – ma manteniamo inalterati l’entusiasmo e le motivazioni. Forti del valore aggiunto rappresentato dalla coscienza critica maturata sul passato, guardiamo al futuro con nuove idee e nuovi progetti”.

“Dare un contributo alla città”

“Un unico obiettivo: dare un contributo costruttivo alla vita della nostra città attraverso l’impegno rinnovato di chi già ha partecipato attivamente al nostro progetto e chi vorrà condividere con noi idee e iniziative con l’ambizione di stimolare la crescita culturale e sociale del nostra comunità – si legge ancora nella nota – Abbiamo scelto dall’inizio la neutralità dal punto di vista politico e continueremo ad essere “senza colore” e quindi senza appartenenza aprioristica, ma parteciperemo alla vita della città con anima, cuore e mente e con l’unica finalità di esprimere maggior senso civico e spirito di comunità.

– Vogliamo rappresentare uno stimolo per le attività dell’Amministrazione e anche vigilare affinché gli impegni presi siano rispettati.

– Vogliamo rappresentare uno spazio ideale per alimentare una pluralità di idee e dar voce ai bisogni, soprattutto a quelli più inascoltati.

Statuto e atto costitutivo, Armando Marcucci è il presidente

L’assise, al termine dei lavori protrattisi fino a notte fonda, ha definito lo Statuto, redatto l’Atto Costitutivo e identificato il Suo Presidente nella persona del dott. Armando Marcucci (già Fondatore e Vice-Presidente della Misericordia di Perugia) nonché il Vice -Presidente, nella persona dell’imprenditore Corcianese Angelo Barreca.