Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha siglato l’intesa per il sostegno di Coraggio Italia alle prossime elezioni amministrative al sindaco uscente di Verona, Federico Sboarina. “Venezia e Verona sono due realtà importantissime – osserva Brugnaro – lo sono per il peso economico che rappresentano e soprattutto per il Veneto”.

dac/mgg/gtr