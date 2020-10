Coprifuoco dalle 23 alle 5 in Lombardia, firmata ordinanza anti-Covid - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – ‘Coprifuocò in Lombardia dalle 23 alle 5 che prevede spostamenti soltanto per “comprovate esigenze lavorative” o “motivi di salute”, a partire da domani 22 ottobre. Lo prevede l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, valida fino al 13 novembre 2020, per arginare la seconda ondata pandemica da Covid-19. E’ in ogni caso consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza ma sarà necessaria una autocertificazione, altrimenti si incorrerà in sanzioni, che sono analoghe a quelle previste dal decreto dello scorso 25 marzo sull’emergenza coronavirus.

(ITALPRESS).