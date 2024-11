Coppa Davis, Pietrangeli polemico: "Nessuno mi ha invitato alla premiazione" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Mentre l'Italia del tennis esulta per la seconda vittoria consecutiva in Coppa Davis, arrivata ieri dopo aver battuto 2-0 l'Olanda in finale, c'è qualcuno che non è del tutto soddisfatto. "A Malaga, ieri, sono rimasto male perché ero a vedere la finale e nessuno mi ha chiamato per la premiazione dell'Italia, mi è dispiaciuto, sono sincero”, a dirlo Nicola Pietrangeli, storico ex tennista e capitano nella Coppa Davis vinta nel 1976, intervenuto a Un Giorno da Pecora.

Pietrangeli ha continuato: "Per battere tutti i miei record Sinner è sulla buona strada, uno però resta impossibile da battere: le mie 164 partite giocate in coppa Davis. La formula della Davis ora è più facile rispetto ai miei tempi? Secondo me si, ora manca un po’ di romanticismo”.

L'ex tennista, oggi 91 anni, ha parlato anche di Sinner: “La sua potenza è impressionante. Vince sempre i punti decisivi: questa è la differenza tra un giocatore normale e un campione. Sinner è un campione, una cosa che hai dalla nascita oppure non ce l’hai. Se è divertente vederlo giocare? Questo è il tennis di oggi, dico solo questo”.