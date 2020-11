Coop Centro Italia amplia e potenzia il servizio di Spesa Online - Tuttoggi

Ora è possibile ricevere la spesa fatta online presso la propria abitazione anche nei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Deruta Torgiano e Valfabbrica

Coop Centro Italia è fortemente impegnata a rispondere alle nuove esigenze dei propri soci e clienti, per permettere loro di fruire, attraverso nuove modalità di spesa, della qualità, della sicurezza e della convenienza dell’offerta Coop.

All’impegno quotidiano per garantire piena accessibilità, in tutta sicurezza, ai punti vendita sempre riforniti, infatti, si affianca in via complementare ed integrata la continua attivazione di nuovi servizi come quello di spesa online con consegna a domicilio, attivato lo scorso anno, che è stato potenziato ed è da oggi disponibile anche nei comuni di Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Deruta, Torgiano Valfabbrica (che si aggiungono a Perugia e Corciano nel territorio perugino, e ai molti comuni serviti nell’area di Terni e di Foligno).

Oltre al servizio di consegna a domicilio vi è la possibilità di ritirare senza costi aggiuntivi la spesa fatta online presso uno dei negozi Coop abilitati, il cui numero in questi mesi è stato progressivamente aumentato in modo da coprire in modo più capillare i territori dove Coop Centro Italia è presente. Infine, un’altra novità introdotta nelle ultime settimane riguarda la possibilità di utilizzare nella spesaonline i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred o i buoni spesa Ticket Compliments Edenred.

I tanti miglioramenti apportati non hanno cambiato la semplicità e l’intuitività del servizio, che lo rendono alla portata di tutti quelli che hanno a disposizione un semplice pc, tablet o smartphone con connessione internet.

Come fare

Per usufruire sia della consegna a domicilio che del ritiro a negozio della spesa ordinata online bastano pochi semplici passaggi: collegandosi al sito spesaonline.coopcentroitalia.it (raggiungibile anche attraverso la APP Coop Centro Italia, scaricabile gratuitamente dagli Store) è possibile scegliere la modalità di consegna della spesa desiderata e riempire subito il carrello virtuale scegliendo tra i tantissimi articoli disponibili, sia industriali (es. pasta, farina, biscotti, caffè, bevande, surgelati) sia freschi (frutta, verdura, carne, ecc) ma anche tanti articoli non alimentari (dai giocattoli, agli accessori indispensabili per la casa).

L’assortimento della spesa online mantiene le caratteristiche riconosciute ed apprezzate tra gli scaffali dei punti vendita Coop Centro Italia, garantendo sicurezza, qualità e convenienza a partire dai prodotti a marchio Coop.

I soci Coop possono inoltre associare al profilo di spesa online la propria carta socio per usufruire delle promozioni loro riservate. Una volta scelto il giorno e la fascia oraria di consegna/ritiro ed effettuato il pagamento tramite carte di credito, carte prepagate, PayPal o Masterpass, non resta dunque che attendere l’arrivo della spesa (che viene consegnata al piano) o passare a ritirarla di persona a negozio nella fascia oraria selezionata.

Per quanto riguarda il servizio con consegna domicilio è possibile ridurre i costi di consegna per un determinato periodo di tempo (30, 90 o 365 giorni) pagando una quota fissa, grazie alla sottoscrizione dell’abbonamento “Coop Free”.

Il servizio di spesaonline è molto apprezzato dai soci Coop e dai clienti che, in queste ultime settimane, ne stanno usufruendo con una frequenza maggiore rispetto al passato.

Se da un lato le novità introdotte rappresentano un ennesimo traguardo raggiunto dalla Cooperativa, dall’altro rappresentano l’impegno di Coop Centro Italia di essere sempre più vicina ai propri soci e clienti sul territorio.