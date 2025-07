Convocati 4 umbri al Festival Olimpico della Gioventù Europea - Tuttoggi.info

Il CONI ha comunicato ufficialmente l’elenco dei convocati per l’Eyof di Skopje (Macedonia del Nord), il Festival Olimpico della Gioventù Europea in programma dal 21 al 26 luglio. Sono 28 i selezionati per l’atletica leggera, di cui 16 uomini e 12 donne, tutti appartenenti alla categoria allievi (anni 2008-2009), e tra questi anche due ragazze dell’Atletica Arcs Cus Perugia: Margherita Castellani, argento lo scorso anno agli europei under 18, e Caterina Caligiana, azzurra l’inverno scorso nell’incontro internazionale indoor.

Castellani scenderà in pista nei 200 metri, la sua specialità, e nella staffetta, mentre Caligiana gareggerà negli 800 metri ed anche nella staffetta. Entrambe si presentano a Skopie forti dei titoli nazionali vinti in stagione nella specialità in cui saranno in gara e con credenziali di tutto rispetto per ben figurare vista la posizione occupata nel ranking europeo che vede la Castellani al primo posto.

Con loro convocati altri due umbri, Sofia Marcucci della #Iloverun Athletic Terni e Matteo Sorci dell’Atletica Perugia Team: in gara a Skopje ci saranno atleti in rappresentanza di 49 comitati olimpici europei.