Convince 53enne ad appartarsi e lo deruba, ma lui la rivede e la fa denunciare per furto - Tuttoggi.info

Nuovo furto con la tecnica dell'abbraccio a Castiglione del Lago, la donna già denunciata a marzo per un episodio analogo

Ha convinto un uomo ad appartarsi per consumare un rapporto sessuale, ma poi in auto si era tirata indietro e lo aveva derubato – senza farsene accorgere – della catenina d’oro del valore di circa 400 euro. Lui però l’ha rivista per caso qualche giorno dopo, chiamando i carabinieri che l’hanno denunciata. Si tratta di una donna di origini rumene, nota alle forze di polizia, che è accusata di furto con destrezza con la cosiddetta “tecnica dell’abbraccio”.

Tutto è iniziato qualche giorno fa con la presentazione di una denuncia di furto, da parte di un uomo di 53 anni di origini toscane, ai carabinieri della stazione di Castiglione del Lago. L’uomo ha raccontato che qualche settimana fa era stato avvicinato da una donna nei pressi di un supermercato di Castiglione del Lago. Dopo alcune avances a sfondo sessuale e dopo avergli persino proposto di consumare un rapporto dietro corrispettivo di denaro, la donna lo aveva convinto ad appartarsi a bordo della sua autovettura in una zona isolata. Dopo un primo scambio di effusioni, la donna si era però detta indisponibile a proseguire oltre: a quel punto il 53enne l’aveva fatta scendere dalla sua auto e se ne era andato. Soltanto poco dopo si era reso conto che, mentre si trovavano a bordo del veicolo, la donna gli aveva sottratto la collana in oro del valore di circa 400 euro che portava al collo.

Pochi giorni dopo, la vittima del furto ha rivisto la donna nei pressi di un centro commerciale di Castiglione ed ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La presunta autrice del furto è stata dunque identificata, riconosciuta dall’uomo che ha poco dopo sporto querela nei suoi confronti, e deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia poiché ritenuta presunta responsabile del reato di “furto con destrezza”. La stessa donna era stata denunciata già a marzo quando, in circostanze simili e con il medesimo pretesto di consumare un rapporto, era stata ritenuta responsabile di aver sfilato la collana in oro al titolare di un esercizio commerciale di Castiglione del Lago. A seguito di quel deferimento, era stato richiesto ed ottenuto dal Questore di Perugia il “divieto di ritorno nel comune di Castiglione del Lago”, provvedimento notificato all’interessata lo scorso mese di aprile. Che però, visti i fatti, non aveva rispettato. Per lei si preannunciano dunque altri provvedimenti.