Convegno con gli operatori della ricostruzione a Norcia sulla pietra quarzarenite di Mistretta - Tuttoggi.info

“Restituiamo l’identità ai luoghi”: con questo spirito si è svolto lo scorso 2 luglio a NORCIA (PG) il convegno “Ricostruzione e riqualificazione urbana: la pietra quarzarenite di Mistretta”, organizzato dalla Sepam Stone, un’azienda che estrae e lavora la Quarzarenite di Mistretta (ME), da sempre vicina alle zone terremotate nel periodo del post sisma.

Dopo i saluti iniziali del geometra Giuseppe Iudicello (titolare della Sepam) e di Claudio Eustacchi (Amministratore Delegato di Edilcasa Caccamo, distributore umbro-marchigiano di Sepam Stone), si sono svolti i saluti istituzionali del sindaco di Norcia Giuliano Boccanera e di quello di Cascia Mario De Carolis: successivamente c’è stato un intervento tecnico a cura dell’Università di Palermo che sta conducendo uno studio sulle murature storiche ed ha relazionato sul caso studio di Mistretta e della sua pietra che è caratterizzata non solo dalla solidità ma anche da duttilità, resistenza alla compressione, all’urto, all’usura. La relazione è stata a cura del professore Calogero Vinci e dell’ingegnere Erica La Placa.

“L’impermeabilità della Quarzarenite e la sua caratteristica di essere antigeliva può essere un valido aiuto nella ricostruzione di Norcia e dei comuni vicini -ha detto Iudicello- il nostro intento è quello di contribuire a ridare forma alla storia, in questo e in tutti i comuni che l’hanno persa a causa del sisma. La sensibilità che ci porta a studiare e valorizzare la storia di questi luoghi oggi ci spinge ad un utilizzo della pietra sempre più conforme ai temi della sostenibilità dei materiali per le nuove costruzioni e alle nuove esigenze di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici”.

La tavola rotonda ha visto anche l’intervento degli architetti Annalisa Lombardi che ha progettato la riqualificazione di Piazza Mazzini e Piazza Oberdan a Rieti, con l’utilizzo proprio della pietra di Mistretta. Intervenuto infine l’architetto Sergio Giorgi che ha parlato dell’impiego del materiale nel comune di Castelraimondo sia per una pavimentazione di un parcheggio, che nel caso di una riqualificazione tesa al recupero del centro storico di una frazione.

Presenti all’incontro, tecnici e imprese di costruzione di Norcia, Cascia e dintorni, che hanno potuto anche vedere da vicino il sistema di cappotto Corkstone che è formato da sughero biondo, una rete in fibra di vetro, collante minerale ed il rivestimento in pietra che può essere utilizzato anche in aree sismiche come quella di Norcia, data la sua elevata resistenza alle prove di trazione e di scivolamento verticale.

Luogo: Norcia