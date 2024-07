Controlli su motociclisti: multe per sorpassi in curva, usura pneumatici e velocità eccessiva - Tuttoggi.info

I Carabinieri della Stazione di Orvieto hanno effettuato posti di controllo lungo la Strada Statale 79 BIS – Castellana per prevenire incidenti e controllare il rispetto del codice della strada, soprattutto da parte dei motociclisti che nel fine settimana transitano numerosi: nel corso dell’attività, nel tratto da Orvieto Scalo a Colonnetta di Prodo, sono stati controllati 50 centauri ed elevate alcune contravvenzioni al codice della strada per sorpassi in curva, velocità pericolosa o eccessiva usura degli pneumatici; i controlli effettuati con l’etilometro, invece, hanno dato tutti esito negativo.