Controlli Nas nei bar, elevate sanzioni per 10mila euro | Sospesa un'attività - Tuttoggi.info

Controlli straordinari dei carabinieri Nas, in partiolare nella zona di Narni, su alcuni esercizi pubblici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Due bar sono stati sopresi con alcune irregolarità.

I militari del Nucleo Antisofisticazione di Perugia e dell’Ispettorato del Lavoro di Terni, hanno voluto verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di quelle relative al contrasto del lavoro sommerso o irregolare ed in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori e prevenzione dei rischi.

In un caso, a carico di un bar, è scattato il provvedimento amministrativo della sospensione dell’attività imprenditoriale proprio per violazioni in materia igienico-sanitaria e nell’ambito della normativa sulla prevenzione infortuni, con sanzioni amministrative per un totale di 7.500 euro.

Per un secondo esercizio, invece, sono state rilevate carenze igienico-sanitarie sia dei locali che in relazione alla conservazione dei prodotti alimentari, la con conseguente elevazione al proprietario di una multa di 2.000,00.