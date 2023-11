Controlli del fine settimana e per Halloween, 5 patenti ritirate dalla polizia

Uno degli automobilisti fermati dalla polizia positivo anche all'uso di droghe. Positivi i controlli sui neopatentati grazie alla prevenzione

Giornate ricche di attività a partire dallo scorso fine settimana per la Polizia di Stato di Terni che ha messo in campo numerose pattuglie della Stradale, sia nel centro cittadino di Terni sia dell’orvietano a partire dallo scorso venerdì fino alla notte di Halloween, serata particolarmente ricca di eventi.

L’obiettivo primario perseguito dalla Polizia Stradale è prevenire e combattere il fenomeno della guida in stato di alterazione psico-fisica, sia in conseguenza dell’uso di droghe, che di alcool. Centinaia i conducenti di veicoli controllati durante le notti, a garanzia della sicurezza stradale. Con la collaborazione del medico della Polizia di Stato, i centauri hanno controllato senza soluzione di continuità, servizi che hanno dato luogo a 5 patenti ritirate, per un tasso alcolico rilevato compreso tra 0,50 g/l e a 0,80 g/l; uno tra questi conducenti è risultato positivo anche all’uso di sostanze stupefacenti. Un mix che ha portato ad una denuncia penale ed al sequestro del veicolo.

Un dato da evidenziare è quello che riguarda i giovani neo patentati, grazie infatti ad una cultura messa in campo da anni attraverso progetti scolastici e non solo di educazione stradale, che sta dando i suoi frutti, considerato che tra di loro l’accordo è chiaro e puntuale: chi guida non beve e ci si diverte coscienziosamente.

Il fenomeno della guida in stato di alterazione psicofisica non è da sottovalutare in quanto rappresenta a tutt’oggi una delle maggiori cause di incidentalità.

I controlli con l’ausilio di strumentazioni specifiche saranno ripetuti nei prossimi giorni e si estenderanno su tutta la provincia.