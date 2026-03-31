Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità nel 42,7% dei casi - Tuttoggi.info

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Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità nel 42,7% dei casi

ItalPress

Controlli dei Nas in 558 mense ospedaliere, irregolarità nel 42,7% dei casi

Mar, 31/03/2026 - 09:03

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ROMA (ITALPRESS) – Nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 22 marzo, i Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) hanno condotto una campagna straordinaria di controlli sulle mense ospedaliere e sui servizi di ristorazione sanitaria, finalizzata alla verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare all’interno delle strutture destinate a pazienti. Nel corso dell’attività ispettiva sono state complessivamente controllate 558 strutture su tutto il territorio nazionale, di cui 525 operanti nel settore della ristorazione collettiva e 31 afferenti direttamente all’ambito sanitario. Gli accertamenti hanno evidenziato 238 strutture non conformi, pari al 42,7% del totale, confermando un livello di criticità significativo nel comparto, con oltre quattro strutture su dieci risultate non in linea con gli standard previsti.

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(Fonte video: Carabinieri NAS)

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