Controlli dei carabinieri fuori dai locali di Castiglione, il bilancio

Sei persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti, uno di loro ha cercato di disfarsi della cocaina

Controlli dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve in orario notturno nei pressi di un locale di Castiglione del Lago. Nel corso di tali accertamenti, finalizzati a contrastare il fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera”, hanno sorpreso sei giovani in possesso di stupefacente per uso personale.

Due ragazzi poco più che ventenni, a bordo dello stesso veicolo, sono stati trovati in possesso complessivamente di circa 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, e dunque segnalati alla competente Prefettura quali assuntori. Lo stupefacente è stato sequestrato e al conducente è stata ritirata la patente.