Controlli dei Carabinieri a Città della Pieve, contravvenzioni e segnalazioni il bilancio - Tuttoggi

Due persone trovate in possesso di modiche quantità per uso personale. Ritirata una patente per guida in stato di ebbrezza

I militari della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve negli ultimi giorni hanno svolto degli specifici servizi esterni di controllo del territorio con la finalità di prevenire e reprimere reati contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le violazioni al Codice della Strada.

L’attività operativa ha permesso di conseguire i seguenti risultati: