Controlli antidroga davanti alla discoteca, arrestato 30enne con 19 dosi | Tre le denunce - Tuttoggi.info

Un arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e tre denunce in stato di libertà per lo stesso reato. Questo il bilancio dei controlli antidroga nei pressi della discoteca Formula di Città di Castello nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Nello specifico un 30enne – proveniente dalla provincia di Siena e con precedenti proprio in materia di stupefacenti – è stato trovato in possesso di 13 dosi di cocaina e 6 dosi di ketamina ben nascoste tra gli indumenti. Pertanto, all’esito degli accertamenti, è stato tratto in arresto, provvedimento convalidato dal giudice a seguito del rito direttissimo, che ne ha poi disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Nel corso della nottata altri tre giovani, di età compresa tra i 24 e 31 anni, provenienti da altre località della provincia di Perugia, sono invece stati trovati alla guida delle rispettive auto sotto l’effetto di cocaina, ecstasy e hashish.

I tre sono stati deferiti alla Procura di Perugia e segnalati alla Prefettura per gli ulteriori accertamenti che ne conseguiranno, secondo la nuova normativa del Codice della strada, che prevede l’inasprimento delle sanzioni con il ritiro della patente e la confisca del veicolo.