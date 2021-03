Controlli all'Ottagono di Settevalli, arrestato spacciatore - Tuttoggi

Controlli all’ottagono di Settevalli, arrestato spacciatore. Ne dà notizia la Questura.

Nel pomeriggio di martedì 23 marzo 2021 personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Perugia, durante un servizio di controllo del territorio, effettuava degli accertamenti presso il complesso residenziale “Ottagono” di via Settevalli. Le volanti giunte sul posto accedevano all’area residenziale, contraddistinta da un vasto androne centrale al quale si poteva accedere da svariati corridoi posti nel perimetro circolare della struttura, da punti opposti, al fine di rendere difficile una possibile fuga da parte di eventuali spacciatori o criminali in genere.

Durante i controlli gli agenti hanno notato due persone che, alla vista dei poliziotti hanno tentato di nascondersi, con fare agitato, dietro due colonne del palazzo. I due sono risultati un italiano di 38 anni e un tunisino di 35, quest’ultimo trovato in possesso di 5 involucri in cellophane contenenti sostanza polverosa, risultata uno stupefacente derivato dall’oppio, e diverse banconote con diverso taglio per una somma di oltre 300 euro.

Le modalità di conservazione di tale sostanza e il possesso di diversi precedenti anche in materia di stupefacenti facevano presagire il possesso ai fini di spaccio. Il possibile spacciatore, risultato senza fissa dimora, senza alcun regolare lavoro e con numerosi precedenti per reati contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, è stato arrestato per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.