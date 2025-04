Controlli alla circolazione, a Terni 9 persone denunciate e 18 patenti ritirate - Tuttoggi.info

Dall’entrata in vigore delle nuove norme del Codice della Strada, i servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale da parte dei militari della Sezione Radiomobile di Terni e delle Stazioni Carabinieri del territorio ternano sono stati ancor più mirati alla prevenzione di quei comportamenti che generano pericolo e possono causare incidenti, in particolare la conduzione di automezzi e motocicli in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Anche nel mese di marzo, attraverso appositi servizi svolti in tutto l’arco giornaliero, spesso concentrati in orario serale e nei week-end, con l’utilizzo di etilometro per la misurazione del tasso alcolemico e di test salivari per verificare preliminarmente l’assunzione di sostanze stupefacenti, sono state deferite all’A.G. sei persone per guida in stato di ebbrezza e tre per essersi rifiutate di sottoporsi agli accertamenti clinici sull’assunzione di stupefacenti dopo esser risultati positivi al test preliminare. A tutti e 9 i denunciati sono state contestualmente ritirate le patenti. Nello stesso periodo altre nove patenti sono state ritirate per condotte di guida pericolose, in particolare sorpassi vietati; per un conducente sorpreso alla guida con patente sospesa è invece scattata la revoca del documento. L’intensificata attività di controllo dei Reparti dell’Arma proseguirà su tutto il territorio della Provincia anche nelle prossime settimane.