Controlli alla circolazione, a Città della Pieve 8 denunce e 9 patenti ritirate - Tuttoggi.info

Otto denunce e 9 patenti ritirate: è il bilancio di controlli alla circolazione condotti dai militari della Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, nell’ultima settimana. Servizi svolti in orario serale e notturno finalizzati a prevenire illeciti alla guida in vista delle imminenti festività, che hanno permesso di deferire in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria sette persone per guida in stato di ebbrezza ed una per guida sotto effetto di stupefacenti.

I controlli, svolti nel centro abitato e nelle frazioni più isolate, ha permesso di sottoporre a controllo 43 veicoli e 67 persone, tra questi di individuare 7 conducenti ritenuti responsabili di essersi posti alla guida in stato di ebbrezza, con tassi alcolemici compresi tra lo 0.82 g/L fino all’ 1.61 g/L.

I controlli hanno altresì consentito di individuare un’altra persona che si era posta alla guida del proprio veicolo sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La violazione è stata accertata grazie ai controlli ematochimici effettuati presso l’Ospedale di Perugia, dove l’uomo è risultato positivo all’assunzione di morfina, metadone e cocaina. Per gli automobilisti, oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica, è scattato l’immediato ritiro di patente di guida.