Contro un albero per evitare un cinghiale, muore la notte di Capodanno - Tuttoggi.info

Tragedia la notte di Capodanno, nei pressi di Bottidda, nel Sassarese. Un uomo di 36 anni, Marco Boninu, a morto a causa di un incidente provocato da un cinghiale che ha improvvisamente attraversato la strada provinciale 84, mentre la vittima, insieme ad un amico, si stava recando a Olbia per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

La Fiat Panda sulla quale i due amici stavano viaggiando è uscita di strada, nel tentativo di schivare il grosso animale, ed è finita contro un albero.

All’arrivo dei soccorritori Marco Boninu era ancora in vita, anche se in condizioni disperate. Dopo essere stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Bono, Boninu è stato sottoposto a lungo alle manovre di rianimazione da parte del personale medico del 118. Operazioni che purtroppo si sono rivelate inutili.

L’amico che viaggiava con lui, anch’egli trentenne, ha invece riportato ferite più lievi ed è stato trasportato in ospedale.

Sotto accusa la presenza dei cinghiali, ma anche l’eccessiva velocità, che probabilmente ha impedito al conducente di frenare in tempo per evitare l’animale.