Contro il caro bollette nuovo decreto da 1,3 miliardi - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – Contiene misure per complessivi 1,3 miliardi di euro il nuovo decreto varato dal Consiglio dei Ministri contro il caro bollette. Il provvedimento proroga per il quarto trimestre 2023 la riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati. Nel dettaglio si tratta di quelli con ISEE fino a 15mila euro o fino a 30mila euro nel caso di 4 figli, o con componenti in condizioni di salute gravi. L’obiettivo di riduzione della spesa è pari al 30% sull’energia elettrica e del 15% sul gas.

sat/gsl