“Contro i ricorsi approvare il Calendario venatorio con legge”

“Il ricorso animalista, nei contenuti esposti – commentano – andava respinto in toto dal Tar umbro. In quanto porciglione mestolone, tordo bottaccio e sassello nel mese di settembre non sono neanche presenti nel territorio umbro”.

“Sulla siccità – aggiungono – sappiamo molto bene quanto certe specie si adattino alla ricercare di zone fresche e umide, che consentono loro una normale riproduzione. Una vera farsa, più politica che ecologista, invitiamo tutti ad una semplice riflessione”.

Viene poi sottolineato come i ricorsi ambientalisti siano stati presentati quasi esclusivamente in regioni governate dal centrodestra. La conseguenza è comunque che in gran parte delle regioni si andrà a caccia, mentre in Umbria non si sa ancora nulla.

I firmatari della protesta mettono nel mirino anche alcune associazioni venatorie, “corresponsabili della mancata approvazione del calendario entro il 15 giugno come indica la legge 157. Arrancano in ogni modo – accusano – nel tentativo di ulteriori divisioni, alimentando un vero e proprio ginepraio che favorisce egoismi di coloro che vorrebbero in esclusiva alcune specie”.

E naturalmente l’Assessorato regionale, “che nel silenzio assordante fa pensare a tutto …ma nulla di veramente concreto per l’inizio della stagione venatoria”.