Contributi all'acquisto di libri di testo, domande aperte ad Assisi e Bastia Umbra - Tuttoggi

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 la Regione Umbria ha deliberato la concessione del sostegno

Anche per l’anno scolastico 2022/2023 la Regione Umbria ha deliberato la concessione di contributi all’acquisto di libri di testo per gli studenti residenti in Umbria che frequentano scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, sia umbre che di fuori regione. Saranno ammessi al beneficio gli studenti appartenenti a famiglie con un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 15.493,71 euro.

Ad Assisi e Bastia Umbra le richieste sono presentabili da oggi, 25 agosto, e fino al 29 settembre ed ed è indispensabile allegare alla domanda la documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. Per quanto riguarda Assisi ci si può rivolgere all’Ufficio scuola, politiche giovanili, pari opportunità, Piazza del Comune 10, quarto piano. L’Ufficio scuola ha trasmesso il bando con i relativi allegati a tutti gli istituti scolastici del territorio per una capillare diffusione. Per ogni informazione e dettaglio relativi al bando è possibile consultare il sito istituzionale del Comune di Assisi.