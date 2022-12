Contributi agli anziani per le bollette, 117 domande finanziate: la graduatoria - Tuttoggi

Oltre 360 le richieste presentate per i contributi per le bollette a Foligno, pubblicata la graduatoria: accolte 117

E’ stata approvata dal Comune di Foligno la graduatoria dell’avviso pubblico per la concessione di contributi a favore di anziani per la spesa relativa alle utenze domestiche, vale a dire le bollette. Sul sito istituzionale www.comune.foligno.pg.it è possibile consultare l’elenco delle domande che hanno ottenuto il finanziamento. Oltre 360 le richieste presentate.

Sono state 117 le domande finanziate per i contributi per le bollette, per un importo massimo di 500 euro. Circa 200, invece, le domande ritenute valide ma non finanziate per mancanza di fondi. Circa 45, invece, le domande non valide pervenute.