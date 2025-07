Contrabbando, sequestrata fabbrica di sigarette nel Foggiano - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale Palermo, su delega della Procura Europea (E.P.P.O.) – Ufficio di Palermo, hanno condotto una vasta operazione a contrasto dell’illecita produzione di tabacchi lavorati di contrabbando. Le attività di perquisizione – che hanno visto un ingente dispiegamento di forze, con il coinvolgimento anche delle Fiamme Gialle di Foggia e di Bari – hanno consentito di rinvenire, in un polo logistico situato a Stornara (FG), un imponente opificio industriale per la fabbricazione di sigarette, dotato di tutte le attrezzature e i macchinari necessari per la realizzazione diprocessi di produzione su larga scala.mgg/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)