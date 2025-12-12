Continuano a Tuoro le ricerche per ritrovare Mattia Barbetti - Tuttoggi.info

Proseguono le ricerche per ritrovare Mattia Barbetti, il 25enne scomparso durante la notte tra il 10 e 11 dicembre 2025 da Tuoro sul Trasimeno.

Stanno operando squadre di terra, unità cinofile, SAPR (sistemi a pilotaggio da remoto) e supporti locali in acqua. Il tutto coordinato dall’UCL (unità di comando locale). Presenti sul posto il Sindaco, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Protezione Civile, Polizia Locale. In arrivo unità cinofili VVF dalle Marche ed è stata richiesta l’attivazione dell’elicottero, impossibilitato però ad alzarsi in volo data l’incessante nebbia.

Le operazioni di ricerca sono rese difficoltose dalle cattive condizioni meteo. Ieri la sindaca di Tuoro, Maria Elena Minciaroni, ha invitato chiunque ne avesse notizie a contattare immediatamente le forze dell’ordine ed il numero 112.