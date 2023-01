Conte “No al campo largo con Italia Viva e Azione” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Da esterno non disinteressato invito il Pd a svolgere i lavori congressuali e approfondire il tema di quale traiettoria politica intravedono, anche nel confronto con altre forze politiche. Non vorrei che completassero il congresso avendo come prospettiva il campo largo e quindi ipotizzando che il M5S possa lavorare con loro e convivere con Iv e Azione. E’ un problema di chiarezza politica, il nostro programma non ha nulla a che vedere con quello di Iv e Azione”. Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con la candidata alla presidenza della Regione Lazio, Donatella Bianchi.

-foto agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).

