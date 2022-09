Conte “Meloni inidonea a governare” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “E’ chiaro che abbiamo Salvini e Meloni che non si sono limitati a riconoscersi con il partito di Orban, ma c’è qualcosa di più; a Bruxelles i parlamentari di Lega e Fdi hanno difeso una svolta illiberale”. Lo ha detto il leader del M5S, Giuseppe Conte, ospite di Skytg24. “Meloni sbaglia su Orban, è inidonea a governare”, ha aggiunto. “Gli elettori hanno bisogno di chiarezza, un governo delle larghe intese non fa bene al Paese, non si riescono ad affrontare le priorità. Abbiamo bisogno di un progetto politico forte per il paese, noi ce lo abbiamo.

Il governo di larghe intese per noi non è una prospettiva accettabile noi ci candidiamo a governare il Paese Sicuramente – ha aggiunto – abbiamo dimostrato, nel momento più duro, di avere tutte le carte in regola per presentare le soluzioni per aiutare gli italiani”. Conte hai poi ribadito che “non ci siederemo a un tavolo con il Pd, con questo gruppo dirigente. A Di Maio auguro la migliore fortuna, poi è chiaro che è stata una fortissima delusione”.

