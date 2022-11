Conte “M5s non getterà mai la spugna su clima e inquinamento” - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è la giornata nazionale degli alberi. Una giornata importante per il Movimento 5 Stelle e per tutti i cittadini che hanno a cuore l’ambiente. Un pensiero speciale, quest’anno, va a Matteo Incerti”. Lo scrive su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte che aggiunge: “Non bastano gli slogan, bisogna scendere in campo, impegnarsi e, come diceva Matteo, “sporcarsi le mani” per l’ambiente. Sulla lotta ai cambiamenti climatici e l’inquinamento il M5S non getterà mai la spugna”.

