Aprire a Milano un ministero per l’innovazione, come suggerito da Matteo Salvini “è disfunzionale” e “una presa in giro degli elettori. Così il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte durante un punto stampa al mercato di Baggio a Milano. “No, facciamo un torto ai milanesi e all’Italia” ha aggiunto.