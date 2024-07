Container in fiamme al porto di Catania, in azione i vigili del fuoco - Tuttoggi.info

CATANIA (ITALPRESS) – Poco dopo le 20, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti al molo numero 32 del porto per spegnere un incendio che si è sviluppato all’interno di un container posizionato su un rimorchio. Sul posto una squadra di vigili del fuoco, un’autoscala, un’autobotte di rincalzo e personale della sezione navale del distaccamenfo portuale. Il container è stato isolato rispetto agli altri e ai rimorchi presenti nella stessa area adibita a carico e scarico di merci. A bruciare, all’interno del container, materiale elettronico vario e batterie al litio. L’utilizzo di liquido schiumogeno è risultato determinante per l’azione di spegnimento e ha richiesto diverse ore di impegno da parte dei pompieri intervenuti. Nelle operazioni di spegnimento è stato impiegato anche un rimorchiatore portuale che ha collaborato via mare. Presente sul posto anche personale della capitaneria di porto e delle forze dell’ordine.

