Un mercato in ripresa, nonostante l’impatto dell’inflazione che limita il potere d’acquisto delle famiglie e un quadro geo-politico internazionale ancora instabile: ad aprile i consumi in Italia tornano ai livelli pre-covid, con una crescita dell’11,5% rispetto allo stesso mese del 2022. Emerge dall’Osservatorio permanente sull’andamento dei consumi nei settori ristorazione, abbigliamento-accessori e non food elaborato da Jakala per Confimprese. sat/gsl