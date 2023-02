Consumi, in Italia si utilizzano quasi 250 litri d’acqua al giorno pro capite e quasi la metà va sprecata - Tuttoggi

I dati ISTAT sulla rete idrica nazionale

Nel report pubblicato a marzo dello scorso anno, l’ISTAT ha rilevato come “nel 2020 sono andati dispersi 0,9 miliardi di metri cubi, pari al 36,2% dell’acqua immessa in rete (37,3% nel 2018), con una perdita giornaliera per km di rete pari a 41 metri cubi (44 nel 2018)”. Le città capoluogo in cui la dispersione di risorse idriche è più marcata sono Palermo e Cagliari, seguite da Napoli e Bari. In percentuale, le situazioni peggiori da questo punto di vista si registrano a Siracusa (67,6%), Belluno (68,1%), Latina (70,1%) e Chieti (71,7%). Di contro, le città capoluogo con il miglior rendimento infrastrutturale sono Macerata (9,8%), Pavia (11,8%), Como (12,2%), Biella (12,8%), Milano (13,5%), Livorno (13,5%) e Pordenone (14,3%).

L’indagine ISTAT evidenzia anche come nel periodo preso in esame (2019-2021) sia in aumento l’estrazione di acque minerali naturali nel nostro paese; a contribuire a questa tendenza sono sia le grandi regioni del Nord (in testa Lombardia e Veneto) sia quelle del Sud (Sicilia su tutte). In generale, l’IE (Indicatore di Estrazione) è notevolmente più alto al Nord (127 metri cubi/km quadrato) rispetto al Sud, mentre le isole fanno registrare il riscontro più basso (22 metri cubi/ km quadrato).

Gli sprechi domestici

Come già accennato, non sono soltanto le carenze strutturali della rete distributiva a determinare lo spreco delle risorse idriche. Gli italiani, infatti, tendono a consumare un’enorme quantità d’acqua su base giornaliera e, complici cattive abitudini e altri fattori, arrivano a sprecarne quasi la metà.

È quanto emerge da un’analisi condotta dalla SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale), secondo la quale, in media, ogni italiano consuma circa 245 litri di acqua al giorno. Il presidente della SIMA Alessandro Miani, interpellato dall’AGI, ha spiegato che “un rubinetto che perde determina uno spreco di 4mila litri l’anno” mentre “con una doccia consumiamo 50 litri d’acqua; preferendo la vasca, se ne utilizzano il triplo”.

Gli sprechi domestici possono essere facilmente eliminati adottando una serie di accorgimenti e buone abitudini. In particolare, nelle case equipaggiati con impianti antiquati, è possibile ottimizzare l'erogazione installando rubinetti e sanitari a basso flusso, così da ridurre il volume di acqua utilizzata.

Altri consigli utili arrivano direttamente dalla SIMA che suggerisce, in particolare, di: