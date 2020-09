Consegnate venticinque Volvo V60 in allestimento Polizia - Tuttoggi

BOLOGNA (ITALPRESS) – Sono state consegnate nel corso del mese di agosto 25 Volvo V60 Station Wagon in speciale allestimento Polizia richieste da Autovie Venete e destinate a rispondere alle esigenze di mobilità delle pattuglie impegnate a garantire la sicurezza sulla rete autostradale di Veneto e Friuli-Venezia Giulia. La fornitura è stata finalizzata grazie ai servizi offerti dalla società di noleggio fiorentina Program, che da anni assiste Autovie Venete per quanto riguarda le flotte di veicoli di rappresentanza e di mezzi operativi, tra i quali le auto in allestimento speciale destinate alla Polizia Stradale. L’utilizzo delle Volvo V60 da parte della Polizia sottolinea una volta di più le caratteristiche di qualità, affidabilità, versatilità e sicurezza del prodotto Volvo e risulta quanto mai in linea con i valori espressi dal marchio. Anche il modello V60 conferma infatti la leadership di Volvo sul fronte della Sicurezza attraverso una dotazione di serie che si pone come riferimento del segmento.

Oltre alla robustezza garantita dall’abbondante impiego di acciaio al boro e ai dispositivi progettati per proteggere le persone che si trovano all’interno e all’esterno della vettura, spicca la tecnologia di automazione e prevenzione degli incidenti di cui è dotata l’auto. Il sistema City Safety di Volvo, di serie su tutti i modelli della gamma, unisce la funzionalità di frenata automatica ai sistemi di evitamento della collisione per garantire la gestione di numerosi scenari di potenziale incidente e tutelare chi è a bordo. City Safety è l’unico sistema sul mercato in grado di rilevare la presenza di pedoni, ciclisti e animali di grandi dimensioni (come alci e cervi, ndr). L’allestimento delle Volvo V60 Polizia per Autovie Venete (curato e realizzato da Focaccia Group, azienda che da oltre 60 anni opera nel settore dei veicoli speciali e delle auto per le Forze dell’Ordine) presenta soluzioni che si integrano nel veicolo in modo funzionale, rispettando al contempo le esigenze operative dell’Ente per rendere più facili, sicure ed efficienti le attività su strada degli agenti.

Le vetture vestono la livrea istituzionale ad alta rifrangenza e sono dotate di dispositivi luminosi ed acustici di ultima generazione, per garantire la massima visibilità in tutte le condizioni di emergenza. Completa l’equipaggiamento il vano tecnico posteriore per le dotazioni operative e di emergenza.

La V60 è la station wagon media a 5 porte e 5 posti della gamma Volvo, erede della lunga e fortunata tradizione di vetture familiari che sono sinonimo stesso del marchio svedese in tutto il mondo. Si basa sull’architettura SPA (Architettura di Prodotto Scalabile) – l’avanzata piattaforma modulare di prodotto sviluppata dalla Casa che costituisce la base di tutte le Volvo della Serie 90 e 60 – e abbina una linea elegante e raffinata a una serie di soluzioni funzionali che rispondono alle esigenze della vita quotidiana in chiave moderna. All’interno, il design è sobrio e di gusto tipicamente scandinavo con particolari ripresi dai modelli della Serie 90, innalzando il livello tipico della classe di appartenenza grazie all’uso di materiali naturali e alla presenza di nuovi dettagli sulla plancia e sul quadro strumenti.

Come tutte le nuove Volvo, anche V60 è collegata alla Rete grazie al sistema di infotainment di Volvo. Il sistema è dotato di schermo touch intuitivo che funge da interfaccia utente e include i comandi dell’auto, il sistema di navigazione, i servizi in connettività e le applicazioni, consentendo di accedere con facilità a tutte le funzioni disponibili.

(ITALPRESS).