Consapevolezza digitale, due seminari a Spoleto per genitori e figli - Tuttoggi

Gli incontri, organizzati da Il Cerchio e dal Comune, sono in programma il 12 febbraio e il 5 marzo, sono rivolti ai genitori con figli da 5 a 16 anni

“Consapevolezza digitale” sarà l’argomento al centro dei due seminari, in programma il 12 febbraio e il 5 marzo prossimi, organizzati dalla Cooperativa Sociale Il Cerchio e dal Comune di Spoleto nell’ambito degli interventi di Agenda Urbana.

Gli incontri, che saranno condotti da Sonia Montegiove e si terranno sulla piattaforma Zoom dalle ore 17 alle ore 19, sono rivolti ai genitori con figli da 5 a 16 anni e tratteranno un tema importante e attuale quale la conoscenza degli strumenti tecnologici e delle app più diffuse tra i bambini e i ragazzi per guidarli ad un uso corretto. Diventare genitori digitali significa conoscere i rischi e le opportunità della tecnologia e dei social network, costruire una identità digitale insieme ai figli e apprendere l’utilizzo di strumenti per verificare i dati ceduti in rete.

Attraverso il confronto con i genitori verranno approfonditi gli aspetti dei principali social network usati dai ragazzi e dai bambini quali TikTok, Instagram, Whatsapp, Youtube mettendone in luce le opportunità ma anche i rischi con esempi di usi impropri. Un approfondimento sarà poi fatto sul gioco on line e sulle possibili regole da stabilire per rendere positiva l’esperienza di gioco.

Sonia Montegiove è analista informatica, formatrice e giornalista che da anni si occupa di social network e di diffusione del software libero.

È giornalista, consigliera dell’Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, è autrice di diverse pubblicazioni che trattano il tema dell’uso consapevole del digitale da parte dei ragazzi. Fa parte del Gruppo di lavoro sul fenomeno dell’hate speech, istituito presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che sta lavorando per il Governo a proposte concrete, tra cui eventuali misure correttive alla normativa attualmente prevista, per contrastare l’odio online.

La partecipazione al corso è gratuita.

Per prenotarsi ed iscriversi è sufficiente telefonare ai numeri 0743 221300 (segretaria) o 339 7390815 (Eleonora).