Conosce un uomo per telefono che vuole regalarle un'auto | Signora truffata - Tuttoggi

Un truffatore è stato identificato sempre dal personale della Squadra Anticrimine di Orvieto che è riuscito anche a restituire la somma sottratta alla vittima.

La vittima è una signora

In questo caso, ad essere stata raggirata è una signora residente in un paese limitrofo, che aveva conosciuto per telefono un uomo della provincia di Bari, presentatole da un’amica.

L’uomo si era da subito mostrato molto interessato a lei, tanto da dichiarare di volerle regalare un’auto.

Macchina in ‘regalo’

La signora, evidentemente gratificata da tanto interesse, aveva accettato di inviargli un bonifico di 700 euro, la cifra richiesta dal truffatore per fermare l’acquisto di una Mercedes, che le avrebbe poi fatto recapitare, una volta finita di pagare da lui stesso.

Appena incassato il bonifico, l’uomo non aveva più risposto al telefono ed alla donna non era rimasto altro che rivolgersi alla Polizia di Stato di Orvieto.

Soldi restituiti

Le immediate indagini hanno permesso di risalire al truffatore, con numerosi precedenti penali per truffa, che – per pura convenienza- ha accettato di restituire i 700 euro, in modo che la vittima, tornata in possesso dei suoi soldi, rimettesse la querela.