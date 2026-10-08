Congresso SIBioC, a Rimini professionisti a confronto sul Fascicolo Sanitario - Tuttoggi.info

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Congresso SIBioC, a Rimini professionisti a confronto sul Fascicolo Sanitario

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Congresso SIBioC, a Rimini professionisti a confronto sul Fascicolo Sanitario

Gio, 08/10/2026 - 17:03

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RIMINI (ITALPRESS) – Rendere i dati di laboratorio uniformi, confrontabili e utilizzabili indipendentemente dalla struttura nella quale vengono prodotti è uno dei passaggi essenziali per trasformare il Fascicolo Sanitario Elettronico da semplice archivio di documenti a strumento capace di accompagnare realmente il cittadino nel percorso di cura. È una delle indicazioni emerse dal 58° Congresso Nazionale della SìBioC, la Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio, che a Rimini ha riunito circa 2mila professionisti. Una specifica sessione ha messo a confronto SIBioC e Ministero della Salute sui requisiti necessari perché i dati diagnostici possano essere trasferiti e utilizzati da sistemi e strutture differenti mantenendo inalterato il proprio significato clinico.
fsc/gsl

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