Congresso Fp Cisl Umbria: "Costruiamo la PA del futuro"

Appuntamento lunedì al Park hotel di Perugia

“Cambiano i servizi pubblici, cambia la Cisl Fp! Per un nuovo sindacato di prossimità”. E’ questo il titolo del VI Congresso regionale della CISL FP Umbria, il sindacato confederale del pubblico impiego, in programma lunedì 31 gennaio a partire dalle ore 9.00 presso il Park Hotel di Perugia.

Gli obiettivi

Presenti oltre 70 delegati, provenienti da tutto il territorio regionale, in rappresentanza dei lavoratori della sanità, pubblica e privata, delle funzioni centrali, delle autonomie locali e del terzo settore, nel rigoroso rispetto delle normative anti – Covid. Ai lavori, aperti dalla relazione del Responsabile CISL FP Umbria Luca Talevi, interverranno il segretario generale nazionale CISL FP Maurizio Petriccioli, e il segretario generale della CISL Umbria Angelo Manzotti. Al centro del VI Congresso della CISL FP Umbria, che si colloca in un momento ancora una volta complicato dall’acuirsi dell’emergenza pandemica, “le condizioni di lavoro di infermieri, operatori socio sanitari e personale sanitario che continuano ad essere in prima linea e a operare in condizioni sempre peggiori, stremati da 22 mesi di attività senza sosta. Il dibattito congressuale – spiega Talevi – inoltre, avrà anche il compito di disegnare la pubblica amministrazione del futuro ove la CISL intende essere protagonista degli sviluppi organizzativi di ogni singola realtà, a partire dallo smart -working che non può continuare ad essere considerato uno strumento emergenziale ma bensì un importante elemento organizzativo teso a coniugare le esigenze dei servizi e dei cittadini con quelle dei lavoratori”.

Rilanciare l’azione sindacale

“Con gli oltre 70 delegati, in rappresentanza di tutte le professionalità del pubblico impiego e del terzo settore, si vorrà rilanciare l’azione sindacale regionale che vede la CISL FP Umbria porre al centro il coinvolgimento e il protagonismo di tutti gli iscritti come punto di forza per essere sempre più determinante nel territorio e nell’innovazione del lavoro pubblico. Lo è stato e continua ad esserlo durante i mesi più duri dell’emergenza pandemica e soprattutto lo vorrà essere nel futuro per aprire una grande stagione di cambiamento“. Durante i lavori del congresso verrà ufficialmente avviata la campagna elettorale in vista del rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie, RSU, in tutti i luoghi di lavoro, previsto per la prossima primavera e che vedrà la CISL FP protagonista con i suoi candidati in una ottica di modello sindacale aperto, inclusivo, radicato nei posti di lavoro e combattivo nel portare avanti le legittime istanze dei lavoratori.