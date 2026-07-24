Confronto tra Meloni e Giorgetti sul caro carburanti, allo studio ipotesi accise mobili - Tuttoggi.info

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Confronto tra Meloni e Giorgetti sul caro carburanti, allo studio ipotesi accise mobili

ItalPress

Confronto tra Meloni e Giorgetti sul caro carburanti, allo studio ipotesi accise mobili

Ven, 24/07/2026 - 21:32

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ROMA (ITALPRESS) – Governo al lavoro sul caro benzina. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, ha avuto oggi un confronto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all’andamento dei prezzi dei carburanti. Il Governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all’eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili.
-foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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