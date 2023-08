MILANO (ITALPRESS) – “Ancora oggi vediamo troppi morti sul lavoro. Chiediamo allo Stato e al Governo di entrare in maniera attiva nella gestione della sicurezza delle nostre Pmi dando un aiuto concreto, investendo e creando un credito d’imposta per quelle imprese che adeguano la sicurezza per fare in modo che i propri lavoratori tornino a casa”. A dirlo Roberto Capobianco, presidente di Conflavoro PMI, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Italpress Economy.

fsc/gsl