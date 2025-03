Confeuro e Accademia IC incontrano vice presidente Commissione Agricoltura Camera Gadda - Tuttoggi.info

“Si è svolto nel pomeriggio di giovedì 20 marzo, presso la sede della Confederazione degli agricoltori Europei e del Mondo, a Roma, l’incontro tra il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso, il portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune, Carmela Tiso, e la vice presidente Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, Maria Chiara Gadda, per parlare delle prioritarie sfide del settore primario italiano ed europeo, e delle proposte a sostegno dei piccoli e medi produttori del comparto agricolo, vero e proprio cuore pulsante della nostra economia. Nel corso del colloquio – ha detto il presidente Confeuro Andrea Tiso – abbiamo approfondito temi cruciali e molto attuali, con particolare attenzione alla tutela delle aziende agricole locali, alla questione del cambiamento climatico, e alle iniziative contro lo spreco alimentare, su cui proprio la Gadda è stata prima firmataria di una legge oggi in vigore, che ha come obiettivo la limitazione degli sprechi e la redistribuzione di prodotti alimentari”. “Quello di oggi – gli ha fatto eco Carmela Tiso – si è rivelato un momento di confronto autorevole e proficuo, al fine di condividere proposte concrete per valorizzare il lavoro degli agricoltori, promuovere la sostenibilità e rafforzare le filiere locali”.







Il presidente Confeuro e la portavoce di Accademia Ic hanno poi concluso: “Ringraziamo sentitamente l’Onorevole Gadda per la disponibilità e l’attenzione riservate alle istanze del nostro comparto. È fondamentale che le istituzioni riconoscano il ruolo strategico dell’agricoltura e sostengano attivamente i piccoli e medi produttori, che ogni giorno affrontano sfide sempre più complesse. L’incontro di oggi rappresenta un step importante in questa direzione: sinergia e collaborazione per partorire azioni ed iniziative a tutela di comunità e territori . Da parte nostra proseguiremo nella volontà di portare all’attenzione delle istituzioni le esigenze del mondo agricolo e sociale, con l’obiettivo di costruire politiche efficaci e inclusive per il futuro del comparto”, hanno concluso Andrea e Carmela Tiso.