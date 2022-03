Confcommercio Trasimeno promuove raccolta di beni per la popolazione ucraina - Tuttoggi

Il presidente Materazzi “E’ un modo per manifestare la nostra vicinanza a tutte le popolazioni colpite dal conflitto”

Confcommercio Trasimeno promuove una raccolta di beni di prima necessità per la popolazione ucraina colpita dalle bombe e invita tutti gli imprenditori a rilanciare il messaggio “No alla guerra” attraverso i social e le loro attività, scaricando la vetrofania o chiedendola all’Ufficio territoriale di Castiglione del Lago ma, soprattutto

“Siamo di fronte ad una tragedia umanitaria che deve essere fermata ad ogni costo – aggiunge il presidente Guido Materazzi – Per questo proponiamo agli operatori una locandina da condividere con cittadini e istituzioni. Anche con gesti simbolici ognuno deve fare la propria parte per dire no a questo conflitto assurdo, in uno scenario come quello europeo già segnato dalla persistenza delle conseguenze della pandemia e dall’impennata dell’inflazione e dei costi energetici”.

A seguito di un confronto con Caritas, Misericordia, Comuni e Anpas, i beni che occorrono sono:

medicinali (le lista dei farmaci occorrenti sono presenti presso le farmacie comunali);

(le lista dei farmaci occorrenti sono presenti presso le farmacie comunali); cibo : alimenti di consumo senza preparazione e di lunga conservazione; in scatola, pane di lunga conservazione, barrette, frutta secca, acqua, legumi, sughi, riso, pasta, etc.

: alimenti di consumo senza preparazione e di lunga conservazione; in scatola, pane di lunga conservazione, barrette, frutta secca, acqua, legumi, sughi, riso, pasta, etc. cibo per bambini: latte, latte in polvere, omogenizzati etc.

latte, latte in polvere, omogenizzati etc. prodotti per l’igiene personale: saponi, salviettine umidificate, assorbenti, pannolini per bimbi, prodotti per l’igiene e la pulizia in generale.

I punti di raccolta sono: