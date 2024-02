Confcommercio Foligno sostiene l'iniziativa 'Sbaracco' per rilanciare il commercio locale - Tuttoggi.info

Foligno, 23 febbraio 2024 – Dopo il deludente esito dei saldi invernali, i commercianti del Centro Storico di Foligno e delle aree circostanti si uniscono per lanciare l’iniziativa ‘Sbaracco’, con il sostegno prezioso di Confcommercio Foligno. L’evento, che avrà luogo dal 23 al 25 febbraio, si propone di dare nuovo slancio all’economia locale, offrendo agli abitanti di Foligno un’opportunità imperdibile per fare shopping a prezzi convenienti.

Con lo slogan ‘Passeggia e acquista’, l’iniziativa invita i cittadini a prendersi del tempo per godersi il centro storico della città e a sostenere i negozi locali, offrendo sconti eccezionali fino al 50%. Sono trenta gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, tutti pronti ad accogliere i clienti con un’ampia varietà di prodotti e articoli a prezzi vantaggiosi.

Il Presidente di Confcommercio Foligno, Aldo Amoni, dichiara: “Lo ‘Sbaracco’ rappresenta un momento cruciale per il tessuto commerciale di Foligno. Dopo un periodo di difficoltà, è fondamentale sostenere i nostri commercianti locali. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo evento – continua Amoni – passeggiando tra le vie del centro storico e sfruttando le occasioni di acquisto vantaggiose offerte dai nostri negozi. Sostenere il commercio di prossimità significa preservare la diversità e la vitalità dei nostri quartieri, promuovendo un senso di appartenenza e coesione tra i cittadini. In un’epoca in cui la globalizzazione tende a omogeneizzare gli ambienti urbani – conclude Amoni – il commercio locale rappresenta un baluardo contro l’omologazione culturale e un’opportunità per riscoprire e valorizzare le peculiarità che rendono unica una realtà dinamica come quella folignate”.

Luogo: Centro Storico Foligno, FOLIGNO, PERUGIA, UMBRIA