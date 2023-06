Confcommercio a convegno a Spoleto, 6 proposte per il rilancio del territorio - Tuttoggi.info

Avviare un confronto permanente con tutti gli attori del territorio. Partecipa la presidente della Giunta regionale Donatella Tesei

Una città e un territorio che negli ultimi 30 anni hanno subito un impoverimento economico e sociale, ma con punti di forza dai quali ripartire per guardare al futuro. Come invertire la rotta e ridare alla città e al territorio il ruolo che meritano? Questa domanda è al centro del convegno Spoleto, Idee di Futuro promosso da Confcommercio di Spoleto per favorire il dibattito su una strategia condivisa e di lungo periodo, partendo da sei proposte molto concrete e in un’ottica di rinnovata sinergia tra parti sociali e soggetti decisori.

Il convegno è organizzato in collaborazione con Confcommercio Umbria e con il patrocinio del Comune di Spoleto. L’appuntamento è per mercoledì 28 giugno, alle ore 15:30, all’ex Chiesa Sant’Agata di Spoleto.

Dopo i saluti del presidente di Confcommercio Tommaso Barbanera e del sindaco del Comune di Spoleto Andrea Sisti, si partirà dall’analisi dei dati sullo stato di salute socio-economica del territorio spoletino, che saranno illustrati dal professor Luca Ferrucci dell’Università degli Studi di Perugia.

Il presidente di Confcommercio Umbria Giorgio Mencaroni introdurrà le proposte di Confcommercio per il rilancio del territorio.

Seguiranno, in una specie di botta e risposta, gli interventi tematici di Carlo Petrini, presidente di Federmoda Umbria Confcommercio, e del sindaco Andrea Sisti; di Andrea Castellani, presidente di Federeventi Umbria Confcommercio, e di Monique Veaute, direttrice artistica Festival dei Due Mondi; di Francesco Campanella, titolare Cantina Colle Uncinano, e Pietro Bellini, presidente GAL Valle Umbra e Sibillini; di Filippo Tomassoni, rappresentante Federalberghi Spoleto e comprensorio, e Giovanni Maria Angelini Paroli, assessore comunale al Turismo 4.0; del presidente Confcommercio Spoleto Tommaso Barbanera e di Giovanni Luca Delogu, responsabile Deposito Santo Chiodo; di Simone Fittuccia, presidente Federalberghi Umbria, e Dario Pompili, presidente Fondazione Carispo.

Le conclusioni sono affidate alla presidente della Giunta regionale Donatella Tesei.

“Spoleto vuole guardare al futuro e vuole farlo insieme alle istituzioni che abbiamo invitato a dare il proprio contributo”, commenta il presidente Tommaso Barbanera. Confcommercio è la principale associazione d’impresa di questo comprensorio perché i nostri soci, quelli del terziario di mercato, sono quelli più radicati nel territorio.

La nostra parola d’ordine ormai da tempo è #Confcommercioc’è: ci siamo nei progetti per il rilancio delle città, ci siamo per l’animazione delle imprese, ci siamo negli eventi, ci siamo per spendere bene le tante risorse in arrivo e ci saremo qualsiasi cosa la Regione e le Amministrazioni locali ci proporranno. Ci siamo, però, anche per avanzare nostre proposte concrete, sulle quali vorremmo avviare un confronto permanente con tutti gli attori di questo territorio”.