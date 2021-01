Confagricoltura, Bagnara presidente avicoltori europei - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Per Confagricoltura l’elezione di Gian Luca Bagnara a presidente del Gruppo di lavoro uova e pollame del Copa-Cogeca (il coordinamento delle organizzazioni e cooperative agricole europee) “è un importante traguardo per il settore avicolo nazionale, ancora più strategica in quanto è già presidente dell’Associazione del comparto Uova, Assoavi, l’organismo inter-professionale del settore. Il settore uova e pollame – rimarca Confagricoltura – è uno dei fiori all’occhiello della nostra zootecnia: basti pensare che la produzione italiana si attesta su oltre 12,2 miliardi di uova e vale poco meno 1 miliardo per la sola parte agricola, mentre il fatturato delle vendite per lavorazione e trasformazione del prodotto finito aggiunge altri 1,5 miliardi di volume di affari del comparto. L’Italia produce un numero sufficiente a coprire l’intero fabbisogno nazionale. La produzione di uova da consumo a livello europeo supera 6,4 milioni di tonnellate e l’Italia si posiziona al quarto posto”.

(ITALPRESS).